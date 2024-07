Sfida con Estate in Diretta, parla Simona Branchetti: “Concorrenza sleale”

Dopo anni al timone di Morning News – adesso passato a Dario Maltese – Simona Branchetti adesso è alla conduzione di Pomeriggio 5 News e se la sta cavando bene, visto che ha mantenuto gli stessi ascolti di Myrta Merlino, che da tre settimane ha salutato la prima edizione del suo Pomeriggio 5. Come Myrta anche Alberto Matano è in vacanza, ma su Rai Uno sono arrivati Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini e così si è accesa la sfida tra il loro Estate in Diretta e il programma di Canale 5.

Sfida tra Estate in Diretta e Pomeriggio 5 News, le parole di Simona Branchetti.

In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, la Branchetti ha espresso parole ti stima per Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, con il quale ha anche lavorato. Il giornalista di Nuovo Tv ha chiesto alla presentatrice Mediaset un commento sulla sfida degli ascolti e lei ha risposto con ironia (forse): “Diciamo che loro partono prima, è concorrenza sleale“. Effettivamente la De Girolamo e Sempreini partono 40 minuti prima della Branchetti con il segmento Estate in Diretta Start, che anticipa il TG 1.

Ma come stanno andando in termini di share i due programmi pomeridiani? Lunedì Estate in Diretta Start è stato visto da 961.000 spettatori con il 12.2% di share. Poi è stata la volta del TG1, con 1.159.000 di telespettatori e il 14.2%. Solo dopo il tg è iniziato Estate in Diretta e ha raccolto 1.592.000 spettatori con il 19% di share. Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.103.000 spettatori con il 13.8% di share nella prima parte e a 1.096.000 spettatori (13%) nella seconda parte (I Saluti a 942.000 e il 10.4%).

Simona ha poi parlato della sua nuova esperienza del pomeriggio e della differenza con Morning News: “Al mattino c’è più informazione politica ed economica, al pomeriggio oltre alla cronaca serve approfondire anche le storie, senza scordare l’attualità e il gossip. Mi piace entrare in punta di piedi nella vita delle persone. Cosa penso del Pomeriggio 5 di Myrta? Lei ha raccolto una sfida molto impegnativa e se l’è cavata benissimo“.

Buon pomeriggio e ben tornati a #Pomeriggio5News! Alle 17 in diretta su Canale 5 con Simona Branchetti#Pomeriggio5 pic.twitter.com/ANl3kTA2mY — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) July 2, 2024

