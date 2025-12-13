7.5 C
Sfida al Festival di Sanremo

Arisa e Serena Brancale sono nella lista dei trenta cantanti che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo. Mancano ancora due mesi alla data del 24 febbraio, ma già si delineano retroscena che esulano la gara canora per riguardare la vita privata delle due artiste.

Secondo quanto riportato, Arisa e Serena Brancale sono state legate allo stesso fidanzato, Walter Ricci, un musicista e cantante nato a Napoli. Walter Ricci ha vinto il “Premio Nazionale Massimo Urbani” nel 2006 e ha iniziato la sua carriera da jazzista. Nel 2009 ha partecipato a Domenica In come vocalist dell’orchestra diretta da Pippo Caruso.

Walter Ricci è stato fidanzato con Serena Brancale per cinque anni, con cui ha condiviso anche progetti professionali. In seguito, ha avuto una “relazione tanto travolgente quanto travagliata” con Arisa, che è finita di recente. Walter Ricci ha confermato la fine della loro storia, affermando che volevano concentrarsi sulle loro carriere e che la loro routine complicata rendeva difficile stare insieme.

Arisa, instead, ha affermato che Walter Ricci si era innamorato del suo personaggio e non di lei come persona. Di recente, Arisa ha anche raccontato di aver tentato di trovare l’anima gemella su un’app di incontri.

Buone Notizie Italia

Concerto Cocoa Thrill a Lecce

Sacher alle more e coriandolo

