Sfera Ebbasta

📢A seguito delle note disposizioni governative, attualmente ancora in vigore, per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria, viene rinviato il tour di Sfera Ebbasta programmato per settembre e ottobre 2021 ad aprile 2022.

👉 I biglietti già acquistati saranno validi per i prossimi spettacoli.

