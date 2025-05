SFERA EBBASTA & SHIVA ritornano in cima alla classifica italiana: album e singoli

Ritorna in vetta alla classifica italiana album Fimi-GfK “MONEY GANG” di Sfera Ebasta e Shiva, seguiti dalla new entry “RAGAZZO DI GIÙ” di Rocco Hunt. Scende alla quarta posizione “COMUNI MORTALI” di Achille Lauro, che era stata la numero uno la settimana scorsa. Tra le nuove entrate, troviamo alla ventiseiesima posizione “SKELETÁ” dei Ghost e alla ventottesima “NOTTI BRAVE AMARCORD” di Carl Brave. Inoltre, “CREDO” di Mondo Marcio si posiziona alla quarantacinquesima e “LIVE IN THE CITY OF DIAMONDS” dei Simple Minds alla cinquantanovesima.

Nella classifica dei singoli, Sfera Ebasta e Shiva rimangono stabili al primo posto con “NEON”, mentre “BALORDA NOSTALGIA” di Olly occupa la seconda posizione. Rocco Hunt, con “RAGAZZO DI GIÙ,” debutta anche alla numero uno nella classifica dei formati fisici, inclusi vinili, CD e musicassette.

Questa settimana, la scena musicale italiana si arricchisce di nuove proposte e consolidate hit, dimostrando la continua evoluzione e popolarità della musica trap, mentre gli artisti emergenti guadagnano visibilità nel panorama musicale.