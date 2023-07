Sfera Ebbasta sbotta dopo le parole di Samuele Bersani: “Ti brucia”

Stamani Samuele Bersani ha lanciato una frecciatina ad un trapper che senza autotune ha steccato. Sul web tutti hanno pensato che la shade fosse rivolta a Sfera Ebbasta, visto che su TikTok circola un video in cui il trapper durante un suo show pare aver problemi con l’autotune e l’intonazione.

Poco fa il poeta ermetico di Ricchi x Sempre è sbottato su Twitter e con tutta l’eleganza e la classe che lo contraddistinguono ha scritto: “Quando il c**o brucia spesso la bocca sparla , cit della settimana“.

“Perché non vado a Sanremo? Non so, se devo fare una cosa che non voglio fare e non trovo in linea con il mio personaggio, non voglio farlo. Se non trovo un bell’accordo economico non ci vado dai. Anche se le robe di Sanremo ti danno l’hype. Sono il mito degli adolescenti? Fortunatamente. – ha continuato Sfera Ebbasta – Il mio successo è un mix di cose, non è solo fortuna. la mia fortuna spero duri per sempre. Ho più fan che hater. Se rispondo agli odiatori? Sarà successo tre volte. Se mi insultano io rimango tranquillo.

Per me il rapporto con lo specchio è molto importante. Forse sono peggio delle donne. Sono stato con una mia fan, certo Se sono mai stato str***o con una mia ragazza? Certo, però non ho mai molestato nessuna. Se sono stato l’oggetto del desiderio di un uomo? Non dal vivo, ma su Instagram e no, non ci sono stato. Sono etero. Sono favorevole al matrimonio per gay, all’adozione? Nì, io penso che un bimbo abbia bisogno di una figura materna e una paterna. Se conosco rapper gay? No, ma non penso ci sarebbero problemi se uno facessero coming out nel nostro settore. Meglio Fabri Fibra o Fedez? Dai meglio Fibra. Laura Pausini o Tiziano? Per me è meglio Ferro”.