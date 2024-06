Sfera Ebbasta, parla il ragazzino respinto sul palco

Ha fatto molto eco la notizia di Sfera Ebbasta che, durante il concerto a San Siro, ha cacciato in malo modo un ragazzino che era riuscito a salire sul palco eludendo la sicurezza.

Sfera Ebbasta non ha commentato a freddo l’accaduto, ma immediatamente dopo il fattaccio si è sfogato col suo pubblico presente allo stadio. “Lo dico una volta sola raga: quando vi devo dare il cinque scendo io, per favore non venitemi a cagare il cazzo sul palco. Vi scongiuro. Per favore. Vi voglio bene a tutti e ovviamente scenderò a darvi il cinque a tutti, uno per uno a tutti e sessantamila, ma basta salire sul palco perché se si fa male qualcuno poi è colpa mia, anche se ovviamente non è così“.

Ora a parlare è stato il ragazzino che con un video su TikTok ha spiegato il suo punto di vista.

“Ciao ragazzi, io sono quello che ieri è salito sul palco e che poi è stato respinto. Vedo che tanta gente nei commenti sta andando contro Sfera e può essere in parte giusto per il modo sbagliato che lui ha usato nei miei confronti, ma è anche sbagliato quello che io ho fatto, quindi comprendo. Però sì, lui avrebbe potuto cambiare il modo. In ogni caso non me la prendo con Sfera perché anche io al suo posto probabilmente avrei fatto la stessa cosa. Resterà comunque il mio idolo e continuerò ad ascoltare le sue canzoni”.

Il ragazzino, infine, ha inviato un messaggio a Sfera Ebbasta: “Comunque Sfera se vedrai questo video non volevo farti passare per quello cattivo e non volevo metterti tutta la gente contro e sarai sempre il mio idolo“. Molto carino è stato.