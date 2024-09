SFERA EBBASTA: Nuovi Sold Out e Due Concerti Aggiuntivi [Info e Biglietti]

Sfera Ebbasta ha annunciato oggi due nuove date per il suo tour, registrando un altro successo con i concerti sold out a Padova e Firenze. In particolare, la data del 1 marzo 2025 a Padova e quella del 6 marzo 2025 a Firenze hanno fatto registrare il tutto esaurito, spingendo l’artista a raddoppiare le performance in queste città con due nuove date: il 2 marzo a Padova presso la Fiera di Padova e il 7 marzo a Firenze al Nelson Mandela Forum.

Questi nuovi concerti si aggiungono a un calendario primaverile già ricco di appuntamenti. Dopo le date di Padova e Firenze, il tour proseguirà il 12 marzo a Roma presso il Palazzo dello Sport, che ha già registrato il sold out. Il 22 marzo si sposterà a Casalecchio di Reno (BO) nella Unipol Arena, il 29 marzo toccherà Torino all’Inalpi Arena, e infine Milano ospiterà ben quattro concerti all’Unipol Forum il 4, 5 (entrambi sold out), 7 e 8 aprile.

Sfera Ebbasta ha anche in programma attesissimi appuntamenti estivi: il 7 giugno 2025 si esibirà per la prima volta allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, seguito da un grande ritorno il 19 luglio a Roma nell’ambito del festival Rock In Roma.

Il calendario completo del tour è il seguente:

– 1 marzo 2025: Padova @ Fiera di Padova – SOLD OUT

– 2 marzo 2025: Padova @ Fiera di Padova – NUOVA DATA

– 6 marzo 2025: Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

– 7 marzo 2025: Firenze @ Nelson Mandela Forum – NUOVA DATA

– 12 marzo 2025: Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

– 22 marzo 2025: Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

– 29 marzo 2025: Torino @ Inalpi Arena

– 4 aprile 2025: Assago (MI) @ Unipol Forum – SOLD OUT

– 5 aprile 2025: Assago (MI) @ Unipol Forum – SOLD OUT

– 7 aprile 2025: Assago (MI) @ Unipol Forum

– 8 aprile 2025: Assago (MI) @ Unipol Forum

– 7 giugno 2025: Napoli @ Stadio Diego Armando Maradona

– 19 luglio 2025: Roma @ Rock In Roma

Per acquistare i biglietti, è possibile visitare i siti Ticketone e Ticketmaster.