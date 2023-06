Sfera Ebbasta, Lazza, Blanco, Bon Ton: il significato della canzone

Drillionaire mette insieme in Bon Ton Sfera Ebbasta, Lazza e Blanco: il significato del testo della nuova canzone.

Da qualche settimana si parlava con insistenza di un featuring in arrivo tra Sfera Ebbasta e Lazza per un nuovo tormentone estivo. La voce era vera, solo che ai due rapper si è aggiunto anche un altro ragazzo d’oro della musica italiana: Blanco. Per la prima volta tre degli artisti più amati degli ultimi anni nel nostro paese uniscono le forze per Bon Ton, il nuovo singolo di Drillionaire, producer multiplatino. Scopriamo insieme il significato di questa nuova canzone destinata a dominare le classifiche dello streaming per molto tempo.

Drillionaire lancia il nuovo singolo Bon Ton

Direttamente da 10, il suo primo album, arriva una vera e propria chiccha per Drillionarie, uno dei producer più importanti della musica italiana. L’artista ha messo insieme, infatti, tre degli artisti più importanti della scena rap italiana: Sfera Ebbasta, Lazza e Blanco (con la compagnia dell’immancabile Michelangelo).

Lazza

La data di uscita in streaming e in rotazione radiofonica è il 30 giugno. Ancora pochi giorni e potremo ascoltare il singolo apripista dell’album di Drillionaire, artista che ha già coinvolto nei suoi progetti, in passato, artisti del calibro di Shiva, Paky, Salmo, Rkomi e quasi tutti i più grandi nomi della scena rap e trap italiana.

Il significato di Bon Ton

A spiegare la genesi di questa hit spacca classifiche è stato lo stesso Drillionaire, come riferito da All Music Italia: “Il brano nasce da una session in studio con Michelangelo, Blanco e Lazza. Abbiamo capito da subito che si trattava di un pezzo che aveva delle potenzialità enormi“.

Una canzone del genere lo ha subito convinto a coinvolgere nel progetto anche Sfera. E il risultato non potrà che essere pazzesco. Che stia per arrivare la canzone che maggiormente segnerà l’estate 2023, più delle hit di Fedez e Annalisa o di Mengoni ed Elodie? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane.

Quel che è certo è che si tratta di un altro colpo da maestro per Lazza, sicuramente il vincitore morale dell’ultimo Sanremo, e Blanco, reduce dal successo clamoroso del duetto con Mina della scorsa primavera. Senza dimenticare Sfera, il ‘Re Mida’ delle hit italiane e internazionali sulle piattaforme streaming.

Di seguito il post con la copertina di Bon Ton: