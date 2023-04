Sfera Ebbasta, la scaletta dei concerti 2023: tutte le canzoni

Sfera Ebbasta in tour nel 2023: la scaletta dei concerti del king della trap, dall’Arena di Verona al Summer Tour.

Tutto pronto per i concerti 2023 di Sfera Ebbasta. Il 27 aprile il king della trap torna sul palco in Italia, e lo fa con la sua prima straordinaria volta all’interno dell’Arena di Verona. Una location spettacolare che quest’anno si è aperta alla musica rap, inaugurata il 25 aprile da Lazza e ora pronta a due straordinari appuntamenti dal vivo dell’artista di Cinisello Balsamo. Un antipasto davvero gustoso per quello che sarà il Summer Tour che lo vedrà protagonista in giro per l’Italia. Scopriamo insieme tutti i dettagli e le possibili canzoni in scaletta.

Il tour 2023 di Sfera Ebbasta

La primavera del king della trap sarà dunque incentrata sul doppio appuntamento all’interno dell’Arena di Verona, in data 27 e 28 aprile. Sarà l’estate però il periodo di maggior impegno per il trapper, che in calendario ha già ben tredici appuntamenti.

Sfera Ebbasta

Di seguito tutte le date:

– 1° luglio al Bergamo Summer Music di Bergamo

– 2 luglio in Piazza Grande a Palmanova (Udine)

– 6 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano (Milano)

– 7 luglio all’Imola Summer Sound di Imola (Bologna)

– 8 luglio al Collisioni Festival di Alba (Cuneo)

– 20 luglio al Sonic Park di Matera

– 22 luglio allo Shock Wave Festival di Francavilla al Mare (Chieti)

– 23 luglio al NoSound Fest di Servigliano (Fermo)

– 26 luglio al Rock in Roma

– 5 e 6 agosto al Wave Summer Music di Catania

– 9 agosto al Parco Gondar di Gallipoli (Lecce)

– 14 agosto al Red Valley Festival di Olbia (Oristano)

La scaletta di Sfera Ebbasta

Non conosciamo i dettagli della scaletta dei concerti di Gionata. Ovviamente gli appuntamenti all’Arena di Verona saranno particolarmente curati, con degli show irripetibili in cui potrebbero comparire anche canzoni del suo repertorio meno utilizzate durante i suoi tour.

Per avere un’idea, ecco la scaletta presentata durante i live del 2022:

– Intro

– Tik tok

– Abracadrabra + Macarena

– $€

– Baby

– Bottiglie privè

– Tran tran

– Sciroppo

– Cupido

– Mademoiselle

– s!r!

– Piove

– Hace calor

– Rockstar

– Nuovo range

– Ricchi per sempre

– Visiera a becco

– M’manc

– Calipso

– Notti

– Ciny

– Per davvero

– Mamma mia

– Mi fai impazzire

– HBD

– Pablo

– Italiano