SFERA EBBASTA: Inizio del Tour – Galleria, Scaletta e Biglietti

È iniziato nel fine settimana il Tour 2025 di Sfera Ebbasta, con due serate sold out a Padova. L’intero tour, composto da 11 date nei palazzetti italiani, ha già registrato il tutto esaurito e continuerà fino all’8 aprile, toccando città come Firenze, Roma, Bologna, Torino e Milano. A giugno e luglio sono previsti concerti estivi, il 7 giugno allo Stadio Maradona di Napoli e il 19 luglio al Rock in Roma.

Lo spettacolo è descritto come immersivo e adrenalinico, a nove mesi dalla doppia data sold out a San Siro. La performance è caratterizzata da un’alta qualità visiva, con effetti speciali, giochi di luce e lanciafiamme che accompagnano la scaletta di 30 brani privi di interruzioni, mantenendo il calore del pubblico. Il palco, imponente e a due livelli, è arricchito da gradini luminosi a LED e presenta coreografie curate dall’Head of Performance Laccio. Gli elementi visivi includono pareti ispirate ai palazzoni di periferia con graffiti, e navate di cattedrali con il rosone $€ e visual futuristici di SUGO Design su un enorme ledwall di 24 metri.

La scaletta comprende brani come “Visiera a becco”, “No champagne”, “Rockstar” e “Ricchi x sempre”. Molte date del tour sono già sold out, inclusi i concerti a Firenze e Roma. Per acquisti di biglietti si possono consultare Ticketone e Ticketmaster.