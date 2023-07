Sfera Ebbasta in concerto oggi a Roma, orario e scaletta canzoni

Lo show al Rock In all’interno dell’Ippodromo di Capannelle. Apertura alle 16:30

Sfera Ebbasta in concerto oggi, mercoledì 26 luglio, al Rock In Roma, all’interno dell’Ippodromo di Capannelle. Lo spettacolo comincerà alle 21:15 e finirà alle 23:15. L’apertura dei cancelli è prevista alle 16:30. I biglietti disponibili sono in vendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Sfera porterà sul palco una scaletta ricca con le hit più iconiche di tutto il suo repertorio, senza tralasciare le origini, passando per i brani di ‘Famoso’ (l’album che dal 2020 ha alzato l’asticella per la musica urban italiana nel mondo) e il meglio dell’ep ‘Italiano’ realizzato insieme a Rvssian. Orange, TikTok, Cupido, M’manc, Bang Bang, Notti, Sciroppo, Visiera a becco, Tran Tran, Mademoiselle, Ricchi x sempre, Rockstar, Mamma mia, Baby, Nuovo range, Mi fai impazzire, Bon ton, Hace calor, Italiano, Brnbq, alcuni dei brani previsti.

A rendere lo show ancora più coinvolgente ed immersivo, i colorati ledwall a dominare la scenografia, e le coreografie eseguite dai ballerini di Modulo Agency con la supervisione di Laccio.

Il tour continuerà il 29 luglio all’Imola Summer Sound – Per La Romagna, il 5 agosto (sold out) e il 6 agosto al Wave Summer Music di Catania, il 9 agosto al Parco Gondar di Gallipoli (Lecce), l’11 agosto all’Arena dei Pini Summer Festival 2023 di Baia Domizia (Caserta), il 14 agosto al Red Valley Festival di Olbia (Sassari).