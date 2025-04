SFERA EBBASTA e SHIVA: Dominatori delle Classifiche Italiane in Album, Singoli e Formati Fisici

Triplete per l’album congiunto SANTANA MONEY GANG di SFERA EBBASTA e SHIVA, che domina le classifiche italiane Fimi-GfK. I due rapper conquistano la prima posizione nella classifica album e nei formati fisici, e collocano nove delle loro canzoni nella top ten dei singoli. Per Sfera Ebbasta, si tratta della quinta volta in vetta nella sua carriera, dopo le uscite di Sfera Ebbasta (2016), Rockstar (2018), Famoso (2020) e X2VR (2023). Shiva, invece, registra la sua terza numero uno, avendo già raggiunto il primo posto con Milano Demons (2022) e Milano Angels (2024).

La settimana ha visto poche nuove entrate oltre a quella di Sfera e Shiva. La prima novità è POST MORTEM dei I CANI alla posizione ventinove, seguita da SCARABOCCHI di CHIELLO alla trentanove, NESSUNO di LE-ONE alla quarantadue, PRIMETIME di VEGAS JONES alla sessantanove e infine LE MACCHINE NON POSSONO PREGARE di ANASTASIO alla novantatré.

Per quanto riguarda i singoli, Sfera Ebbasta e Shiva dominano con nove brani su dieci. La canzone più popolare è NEON, che si posiziona in cima, seguita da NON METTERCI BECCO e SEI PERSA.

Infine, SANTANA MONEY GANG di SFERA EBBASTA e SHIVA debutta anche al numero uno tra i formati fisici.