Spotify Wrapped 2021, Top List: le classifiche in italiane e global degli artisti e delle canzoni più ascoltate negli ultimi dodici mesi.

Arriva dicembre, è tempo di classifiche e bilanci. Ad aprire le danze è stato YouTube, che ci ha già detto qual è stato il video musicale più visto in Italia del 2021, ovvero quello di malibu, singolo di Sangiovanni. Anche Spotify però non ci ha fatto attendere e ha svelato il bilancio di questo 2021 per quanto riguarda gli ascolti sulla piattaforma E se malibu si conferma anche qui la canzone più ascoltata, sono altri gli artisti che gli italiani hanno apprezzato di più negli ultimi dodici mesi: Sfera Ebbasta e Madame. Andiamo a scoprire tutte le top list, italiane e globali, di Spotify Wrapped 2021.

Sfera Ebbasta

Spotify Wrapped 2021 Italia

Come già negli altri anni, anche stavolta Spotify nelle sue Wrapped ha separato gli artisti uomini dalle donne per quanto riguarda le sue top list. Questa la top 10 degli uomini:

1 – Sfera Ebbasta

2 – Blanco

3 – Rkomi

4 – Gué Pequeno

5 – Capo Plaza

6 – Salmo

7 – Marracash

8 – Måneskin

9 – Ernia

10 – Tha Supreme

Questa invece la top 10 delle artiste donne più ascoltate. E qui il dominio non è totalmente italiano:

1 – Madame

2 – Dua Lipa

3 – Ariete

4 – Ana Mena

5 – Billie Eilish

6 – Annalisa

7 – Ariana Grande

8 – Alessandra Amoroso

9 – Doja Cat

10 – Elisa

Elisa Toffoli

Non sorprendono le canzoni più ascoltate, che vedono al primo posto malibu, ma dietro tanto spazio per le hit di Blanco:

1 – malibu di Sangiovanni

2 – Mi fai impazzire di Blanco e Sfera Ebbasta

3 – Notti in bianco di Blanco

4 – La canzone nostra di Mace con Blanco e Salmo

5 – Nuovo Range di Rkomi e Sfera Ebbasta

6 – lady di Sangiovanni

7 – Zitti e buoni dei Maneskin

8 – Mille di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti

9 – Partire da te di Rkomi

10 – Paraocchi di Blanco

Questi invece i dieci album più ascoltati:

1 – Taxi Driver di Rkomi

2 – Blu celeste di Blanco

3 – Madame di Madame

4 – Plaza di Capo Plaza

5 – Famoso di Sfera Ebbasta

6 – Teatro d’ira Vol. I dei Måneskin

7 – Obe di Mace

8 – Gemelli di Ernia

9 – Ahia! dei Pinguini Tattici Nucleari

10 – Flop di Salmo

Spotify Wrapped 2021: le Top List Global

A livello globale Spotify propone una classifica senza separazione tra uomini e donne. Da segnalare tra le canzoni più ascoltate anche la super hit dei Måneskin, Beggin’, che si confermano uno dei fenomeni musicali dell’anno. Questi gli artisti più ascoltati:

1 – Bad Bunny

2 – Taylor Swift

3 – BTS

4 – Drake

5 – Justin Bieber

6 – The Weeknd

7 – J Balvin

8 – Ariana Grande

9 – Olivia Rodrigo

10 – Juice WRLD

Questa la top 10 degli album più ascoltati:

1 – Sour di Olivia Rodrigo

2 – Future Nostalgia di Dua Lipa

3 – Justice di Justin Bieber

4 – = di Ed Sheeran

5 – Planet Her di Doja Cat

6 – Montero di Lil Nas X

7 – After Hours di The Weeknd

8 – El Ultimo Tour del Mundo di Bad Bunny

9 – Shoot for the Stars Aim for the Moon di Pop Smoke

10 – Positions di Ariana Grande

Chiudiamo con la top 10 delle canzoni più ascoltate:

1 – Drivers License di Olivia Rodrigo

2 – Montero (Call Me By Your Name) di Lil Nas Ex

3 – Stay di The Kid Laroi feat. Justin Bieber

4 – Good 4 u di Olivia Rodrigo

5 – Levitating di Dua Lipa feat. DaBaby

6 – Peaches di Justin Bieber feat. Daniel Ceaser & Giveon

7 – Kiss Me More di Doja Cat feat. SZA

8 – Blinding Lights di The Weeknd

9 – Heat Waves di Glass Animals

10 – Beggin’ dei Måneskin