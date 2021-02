Lous and the Yakuza con Sfera Ebbasta, Je ne sais pas: il nuovo singolo della cantante belga di origine congolese insieme al trapper italiano.

Je ne sais pas è il nuovo singolo di Lous and the Yakuza. Un brano che porta ancora una volta la cantante belga più famosa in Europa a far arrivare il suo nome anche in Italia. Con lei in questa ballata introspettiva c’è infatti anche il più famoso trapper italiano: Sfera Ebbasta, insieme allo storico producer Shablo. Ecco tutto quello che sappiamo su questo nuovo brano.

Lous and the Yakuza con Sfera Ebbasta in Je ne sais pas

Il 25 febbraio è in arrivo Je ne sais pas, il nuovo singolo di Lous and the Yakuza. Il significato di questo nuovo brano è chiaro. Si tratta di una riflessione sulle battute d’arresto della vita, una vita non semplice come quella di Marie-Pierra Kakoma, così all’anagrafe Lous.

Sfera Ebbasta

Nell’occasione la cantante belga, rivelazione degli ultimi anni, unisce la voce e la propria energia con quella di Sfera Ebbasta, alla ricerca di un “reciproco rimedio ai loro dubbi“. Di seguito il post di presentazione:

Lous and the Yakuza a Sanremo

Il legame con l’Italia per Lousita è ormai concreto. Dopo aver collaborato in passato anche con tha Supreme e Mara Sattei e aver partecipato a una puntata di X Factor 2019 come ospite, la cantante di origine congolese è infatti una delle ospiti d’onore nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2021.

La giovane artista belga canterà con un’altra giovane artista italiana ma dall’approccio internazionale, Gaia. Nell’occasione le due duetteranno su un capolavoro come Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, un brano senza tempo amato anche all’estero.

Questo il post con l’annuncio, cui Gaia ha risposto con queste parole: “Sei veramente la mia soul sisterrrrr! Sono onorata di averti al mio fianco su un palco così speciale!!! La tua energia, la tua spiritualità, la tua anima pura sono uno benedizione per questo mondo! Non vedo lora di cantare cuore a cuore con te“.