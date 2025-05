Sexismo di Tajani: le accuse su Silvia Salis a Genova

Antonio Tajani, ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, è stato accusato di sessismo per una sua dichiarazione sulla candidata del PD a Genova, Silvia Salis. La frase controversa, “Non basta rifarsi il trucco con una persona di bell’aspetto”, ha suscitato forti critiche da parte di diversi esponenti del Partito Democratico.

Valentina Ghio, vicepresidente del Gruppo PD alla Camera e componente della Commissione Femminicidi, ha condannato le parole di Tajani, definendole un esempio di sessismo e un modo antiquato e offensivo per minimizzare le competenze delle donne. Anche Silvia Cavanna, candidata di Possibile nel PD, ha sottolineato che non si tratta di un semplice scivolone ma di un riflesso del patriarcato, che vede le donne in politica come figure accessorie, valutate più per l’aspetto fisico che per le loro capacità.

Katia Piccardo, vicecapogruppo del PD in Regione Liguria, ha espresso amarezza per il commento di Tajani, evidenziando la mancanza di argomentazioni sostanziali e accusando la destra di perpetuare il sessismo e l’oggettivazione delle donne in politica. Piccardo ha auspicato un livello di confronto più elevato da parte di un esponente del governo.

Le polemiche seguono le precedenti dichiarazioni di Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, che aveva affermato che “la politica non è un concorso di bellezza”, contribuendo a creare un clima critico nei confronti delle dichiarazioni sui candidati.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it