SEMPRE più spesso si sente parlare e soprattutto si legge di sex positivy, ma cosa si intende oggi con questo concetto? Il termine può essere interpretato in modi diversi. Fondamentalmente nasce dalla necessità di accettare e valorizzare la sessualità senza sensi di colpa, vergogna e dolore, valorizzando ed esprimendo atteggiamenti positivi verso la sessualità, sentendosi a proprio agio con la propria identità sessuale e con i comportamenti sessuali degli altri. Le persone sex positive tendono ad avere delle caratteristiche ricorrenti. Sono aperte ad apprendere e conoscere di più sul sesso e sull’attività sessuale. Cercano di capire il proprio corpo, il corpo del partner e tutti gli aspetti fisici, emotivi e psicologici legati all’intimità. Se hanno dubbi o domande sul sesso, si sentono libere di chiedere.

Comprendono l’importanza del sesso sicuro sia per loro stessi che per i loro partner e lo praticano senza remore. Il sesso sicuro può comprendere la discussione di storie sessuali precedenti, l’uso del preservativo e il test per le infezioni sessualmente trasmissibili (IST) come l’HIV, ma include anche la sicurezza emotiva e psicologica, come ad esempio il sostenere un partner con disfunzioni sessuali o con una storia di abusi sessuali. Per le persone sex positive la sessualità non è un argomento tabù. Il sesso è considerato una parte sana della vita che dovrebbe essere goduta, ma riconoscono anche che a volte non vogliono fare sesso e che i partner potrebbero non voler fare sesso con loro senza che questo sia per forza un problema.

Le persone sex positive accettano i comportamenti sessuali che potrebbero essere diversi dai loro, come avere molti partner, impegnarsi in rapporti a tre o scambiare i partner coniugali, purché viga tra i partecipanti il consenso e il sesso sicuro. Questo significa anche accettare gli orientamenti sessuali e gli stili di vita degli altri senza giudizio. Essere positivi al sesso può essere complicato. Ad esempio, alcuni comportamenti sessuali possono non essere in linea con i valori culturali e religiosi di una persona. Oppure, in relazione ad esperienze sessuali traumatiche, una persona potrebbe avere difficoltà a discutere della sua sessualità o essere ansiosa e preoccupata in situazioni sessuali. Nel complesso, tuttavia, il concetto di essere positivi al sesso implica la comprensione della propria sessualità e di ciò che significa per ognuno e per le proprie relazioni. Attenzione: non si tratta di essere liberi e disinibiti sempre e comunque, non banalizziamo il pensiero.

Il concetto di sex positivity vuole creare educazione e consapevolezza, incidere su una cultura spesso ingabbiata quando parliamo di sessualità, sottolineare l’importanza del rispetto verso gli altri e consolidare la consapevolezza che le preferenze sono diverse, le storie sono diverse e il modo di intendere il piacere sessuale è diverso per ognuno. D’altra parte uguale dev’essere il rispetto di fronte ad un assenso e, ancora di più, a un “no” non previsto. Se ne parla da più recentemente in questi termini ma è un concetto che viene da lontano, e si è ampliato anche in relazione al percorso svolto sulla salute sessuale, riconosciuta come aspetto del benessere generale, al dibattito sui diritti sessuali come diritti umani, alla consapevolezza che se ognuno riuscirà a riconoscere ed accettare la libertà di espressione dell’altro, fintanto che non lede o entra in contraddizione con l’ambito personale, saremo tutti un po’ più liberi.

* Roberta Rossi è sessuologa e psicoterapeuta dell’Istituto di psicologia clinica