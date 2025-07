Sevizie e violenza nel caso Chiara Poggi: le nuove rivelazioni

Il caso di Chiara Poggi continua a sollevare interrogativi e preoccupazioni. Recenti analisi forensi hanno rivelato dettagli inquietanti sulla brutalità del delitto. Il medico legale Pasquale Bacco ha confermato segni di “sevizie crudeli” sul corpo della giovane, suggerendo che le ferite potrebbero essere state inflitte da due aggressori diversi.

Le ecchimosi e le ferite al viso e agli arti superiori indicano colpi ripetuti. Bacco ha ipotizzato che Chiara potesse essere stordita, ma cosciente, durante l’aggressione, situazione che non le avrebbe permesso di difendersi. L’analisi ha evidenziato l’assenza di traumi a polsi e caviglie, comuni nei tentativi di immobilizzazione, suggerendo una tortura premeditata.

Le lesioni sul volto derivano sia da colpi contundenti che da tagli e variano per intensità, colpendo aree vulnerabili come tempie e palpebre. Questo approccio sembra mirato a infliggere dolore piuttosto che a uccidere immediatamente: l’autore del delitto avrebbe potuto cercare di far soffrire la vittima prima di terminarne la vita.

Bacco ha notato che diverse dimensioni e profondità delle ferite indicano l’uso di almeno due mani, suggerendo la presenza di più aggressori. Le percosse sarebbero avvenute prima delle lesioni da taglio, il che fa supporre un periodo di tortura prolungato. Questo nuovo quadro emerge mentre l’inchiesta continua a cercare risposte su un omicidio che ha scosso l’opinione pubblica.