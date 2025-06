Severini: “L’opposizione strumentalizza e diffonde falsità”

Il recente scambio di accuse tra maggioranza e opposizione in consiglio comunale ha suscitato dibattito. Il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, ha risposto a un comunicato dell’opposizione riguardante un episodio accaduto durante la conferenza dei capigruppo.

Severini ha contestato le affermazioni riguardanti l’abbandono della conferenza da parte della maggioranza, dichiarando che è stata l’opposizione a non garantire il numero legale necessario per proseguire i lavori. Ha specificato che l’assenza temporanea di un consigliere della maggioranza, per motivi personali, è stata sfruttata dalla minoranza per creare confusione.

Inoltre, ha sottolineato come chi contribuisce a far mancare il numero legale non si possa lamentare della conclusione prematura dei lavori. Severini ha invitato l’opposizione a essere coerente, riconoscendo le proprie responsabilità.

Ha affermato che le accuse di evitar temi seri sono infondate e ha ricordato che l’opposizione, in passato, ha utilizzato analoghe strategie per evitare discussioni su mozioni presentate dalla maggioranza. Ha rimarcato il coinvolgimento costante della maggioranza nelle discussioni consiliari.

Infine, il Presidente ha lanciato un appello alla responsabilità politica, sottolineando l’importanza di un confronto costruttivo e onesto. Ha affermato che i cittadini meritano informazioni accurate e non manipolate, evidenziando la necessità di allontanare la politica da strumentalizzazioni infondate.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.fiumicino-online.it