Settore lattiero-caseario in Italia

Il ministro dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, ha sottolineato l’importanza del settore lattiero-caseario, che rappresenta circa il 10% del valore totale dell’agricoltura italiana e l’11% dell’industria alimentare nazionale. Tuttavia, il comparto sta attraversando un periodo di forte incertezza, segnato da un aumento dell’offerta globale e da una domanda interna sostanzialmente stabile.

Secondo i dati Ismea, il prezzo del latte alla stalla in Italia ha mostrato segnali di calo, chiudendo l’anno a 54,9 euro per 100 litri, con un decremento del 4,6% rispetto al 2024. Il ministro Lollobrigida ha dichiarato che la reazione è stata tempestiva e a dicembre è stato raggiunto un accordo sul prezzo del latte che ha consentito alla maggior parte degli allevatori di limitare i danni della flessione europea dei prezzi.

Il dialogo con la filiera è proseguito con azioni immediate e strategie a lungo termine, tra cui lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per sostenere le famiglie in difficoltà e la promozione del programma “Latte nelle scuole” per educare al consumo di prodotti lattiero-caseari. Il ministero punta a rafforzare l’export attraverso campagne nazionali e internazionali in collaborazione con il Ministero degli Esteri e l’ICE.

A livello europeo, il ministro Lollobrigida proporrà misure coordinate con l’UE, come lo stoccaggio temporaneo del latte in eccesso, la trasformazione in polveri o UHT e incentivi agli agricoltori per ridurre la produzione. L’obiettivo è proteggere il settore, garantire la qualità dei prodotti e promuovere la cultura del consumo di latte e derivati, con benefici per la salute e l’economia nazionale.