Settore economico italiano: sfide e opportunità attuali

Dopo la vittoria contro il Nardò nella Coppa Italia, il Martina si è ritrovato sotto la guida di mister Laterza. I calciatori che hanno giocato nel match hanno seguito una seduta differenziata, mentre il resto della squadra ha partecipato a un allenamento completo.

Il programma di oggi ha previsto attività suddivise tra analisi video, palestra e lavoro sul campo, in preparazione per la consueta partitella infrasettimanale, che si terrà giovedì pomeriggio.

L’attenzione è già rivolta all’esordio in campionato, fissato per domenica prossima. I biancazzurri giocheranno in trasferta contro l’Acerrana, nelle prime di sette gare da disputare in Campania. Questo incontro rappresenta una prova importante per Mancini e i suoi compagni, che dovranno affrontare un campo storicamente difficile.