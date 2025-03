Settore della Difesa e Auto Sostenendo le Borse Europee

È una giornata favorevole per le borse europee, in particolare grazie al settore della Difesa, in seguito al vertice sulla sicurezza di Londra e a solidi dati macroeconomici. Nel mese di febbraio, nell’Eurozona, l’indice Pmi della manifattura ha registrato un aumento, passando da 46,6 a 47,6 punti, mentre l’inflazione è scesa al 2,4% dal 2,5% di gennaio, sebbene sia leggermente al di sopra delle aspettative. A Milano, l’indice Ftse Mib è cresciuto dell’1,2%, superando i 39.100 punti, con Francoforte in testa a +2,66%. A Piazza Affari, Leonardo e Iveco hanno visto incrementi significativi, rispettivamente del 15,40% e del 6,5%. Anche Fincantieri, con un +5,5%, ha beneficiato del settore difensivo. In ambito militare, le azioni sono in rialzo con Rheinmetall e Bae Systems in crescita del 14%, mentre Rolls Royce, focalizzata su motori per aerei, sale del 6,5%. Il settore automobilistico mostra buoni segnali dopo che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha proposto modifiche sulle multe, estendendo il termine per la riduzione delle emissioni da uno a tre anni. Di conseguenza, l’indice Stoxx 600 Europe Automobiles & Parts è aumentato del 2,33%. Negli Stati Uniti, Wall Street ha aperto prevalentemente in calo, con l’S&P 500 a -0,30%, il Nasdaq a -0,62% e il Dow Jones a +0,05%. Infine, il titolo Prada ha registrato un aumento del 3,47% alla borsa di Hong Kong, grazie a un possibile accordo per acquistare Versace per 1,5 miliardi di euro.