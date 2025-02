Settimo a Sanremo: cosa ne pensa realmente Achille Lauro, parla un amico

Dopo l’analisi dei brani del Festival di Sanremo 2025, le aspettative su Achille Lauro sono aumentate, facendolo considerare tra i favoriti. Tuttavia, si è classificato settimo, mentre Giorgia ha occupato il sesto posto. La reazione di Giorgia è conosciuta, ma Achille Lauro ha espresso le sue opinioni tramite Gabriele Parpiglia, che ha condiviso in trasmissione ciò che si sono detti al telefono. Achille ha commentato il suo risultato, evidenziando che in passato non aveva mai perso un televoto e che l’attenzione mediatica si era concentrata più sui gossip piuttosto che sulla sua musica.

Lauro ha sottolineato come la sua immagine di ‘latin lover’ possa aver influenzato negativamente il voto del pubblico, distogliendo l’attenzione dalla sua arte. A differenza di Fedez, che ha cercato di posizionarsi come vittima, Lauro ha mantenuto un atteggiamento sereno. Ha evidenziato che l’arte ha un valore duraturo e ha espresso soddisfazione per il suo progetto a lungo termine, affermando che non è venuto a Sanremo per vincere, ma per proseguire la sua carriera artistica. Nonostante il deludente settimo posto, Lauro ha mostrato una profonda consapevolezza riguardo alla sua musica e il suo percorso, rimanendo progettualmente focalizzato. Parpiglia ha concluso che la delusione è stata più sua che di Lauro, sottolineando la maturità e la visione del cantante per il futuro.