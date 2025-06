Settimana Veg 2025: Scopri il Mondo dell’Alimentazione Vegetale!

Dal 16 al 22 giugno si svolgerà la Settimana Veg, un’iniziativa di Essere Animali rivolta a chi desidera sperimentare un’alimentazione vegetale per una settimana. Per partecipare, è sufficiente registrarsi sul sito Settimanaveg.it fornendo il proprio nome e indirizzo e-mail. Lo scorso anno, oltre 23 mila persone hanno aderito, di cui il 50% per la prima volta. La maggior parte dei partecipanti ha indicato come motivazione principale il desiderio di ridurre il consumo di prodotti animali (oltre il 40%), seguita dalla curiosità verso la dieta vegana e un obiettivo di transizione verso il veganismo. Le motivazioni principali citate per la partecipazione sono state l’amore per gli animali (68%), l’ambiente (16%) e la salute (15%).

Secondo l’Eurispes, la maggior parte degli italiani (84,9%) si identifica come onnivoro, mentre il 6,6% è vegetariano e il 2,9% vegano. Complessivamente, il 9,5% della popolazione adulta non consuma carne, con percentuali più elevate nel Nord-Est (12,2%) e nelle Isole (15,4%). Significativa è la crescita della popolazione vegana, aumentata quasi cinque volte negli ultimi dieci anni.

L’edizione di quest’anno prevede un menù settimanale elaborato dal cuoco Lorenzo Biagiarelli, ricette di contorni, dolci vegani e idee per colazioni e snack. Sono programmate sei dirette sui social e chi si iscrive riceverà e-mail giornaliere con consigli sull’alimentazione veg. Altre novità includono newsletter personalizzate e l’opzione per invitare amici.

Fonte: www.helpconsumatori.it