Settimana Teologica in Toscana: Riflessioni su IA e Fede

Dal 9 al 18 settembre, il centro pastorale del Matassino ospiterà la Settimana Teologica 2025, dedicata all’intelligenza artificiale. L’evento include riflessioni bibliche, contributi scientifici e analisi attraverso il linguaggio del cinema, creando un percorso di studio per comprendere le trasformazioni sociali e quotidiane.

Papa Leone XIV ha sottolineato l’importanza di affrontare questa tematica nel suo secondo discorso da pontefice. Ha paragonato le sfide dell’intelligenza artificiale a quelle della prima rivoluzione industriale, invitando la Chiesa a offrire una dottrina sociale che difenda la dignità umana, la giustizia e il lavoro.

Il programma inizierà il 9 settembre con don Fabio Pasqualetti, che si occuperà di “Vivere nell’infosfera: comprendere l’intelligenza artificiale oltre il mito”. Il 12 settembre ci sarà un approfondimento sulla saggezza nei testi sacri, condotto dal biblista Luca Mazzinghi, in relazione alle sfide moderne.

Il 15 settembre, la settimana proseguirà con la proiezione del film “Matrix”, che sarà introdotto dal critico cinematografico Lorenzo Pierazzi. Questo cult movie, che esplora il rapporto tra umanità e tecnologia, servirà da spunto per un dibattito aperto. Il 16 settembre, Arianna Menciassi discuterà delle influenze dell’IA nel campo della ricerca scientifica.

Infine, il 18 settembre, il filosofo Roberto Mancini presenterà una relazione sull’interazione tra umano e artificiale. Questo programma si propone di affrontare il tema dell’intelligenza artificiale con serietà e profondità, evidenziando l’impatto su diverse sfere della vita e della società.