Settimana Mondiale del Cervello dal 10 marzo

Dal 10 al 16 marzo si terrà la Settimana Mondiale del Cervello, un’iniziativa della “Dana Alliance for Brain Initiatives” per mettere in luce l’importanza della ricerca nelle neuroscienze. In Italia, l’iniziativa è sostenuta da Hafricah.NET, un portale dedicato alla divulgazione neuroscientifica attivo dal 2007. Sono previsti oltre 200 eventi gratuiti in tutto il paese, supportati dalla FENS (Federazione delle Società Europee di Neuroscienze) in collaborazione con la Dana Foundation.

L’iniziativa ha l’obiettivo di aggiornare il pubblico sulle nuove scoperte scientifiche e di trattare temi legati a neuroscienze, psicologia, prevenzione e salute. Gli eventi si svolgeranno in numerose città italiane, da Nord a Sud, con un programma fittissimo che mira a favorire la comprensione del funzionamento della mente, sensibilizzare sulla prevenzione delle patologie neurologiche e promuovere il benessere cognitivo e mentale. Il tema per il 2025 sarà “Direzione: Futuro”, che si concentrerà sulla capacità predittiva del cervello, in grado di generare modelli basati su esperienza e apprendimento. Hafricah.net sottolinea che diffondere consapevolezza sui meccanismi cerebrali rappresenta un importante investimento sulla qualità della vita.

La Settimana Mondiale del Cervello è una campagna globale che cerca di aumentare la consapevolezza sui benefici e sui progressi della ricerca sul cervello. Questo evento offre un’occasione per evidenziare i progressi nella diagnosi, nel trattamento e nella prevenzione di disturbi cerebrali, come Alzheimer, Parkinson, ictus, schizofrenia e depressione. Tutti gli eventi sono gratuiti e organizzati grazie al contributo volontario di esperti e divulgatori.