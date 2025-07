Settimana lavoro corta: salute e produttività migliorate

L’adozione della settimana lavorativa di quattro giorni sta guadagnando consensi grazie ai suoi effetti positivi sulla salute e sulla produttività dei lavoratori. Uno studio recente pubblicato su Nature Human Behaviour ha esaminato quasi 2.900 dipendenti di 141 aziende in sei Paesi, dimostrando che questa nuova organizzazione non solo non ha comportato un aumento dello stress, ma ha portato anche a significativi miglioramenti nel benessere fisico e mentale.

La ricerca, condotta da Wen Fan e il suo team del Boston College, ha monitorato dipendenti di organizzazioni che hanno partecipato a un programma pilota della no-profit 4 Day Week Global. Per otto settimane, queste aziende hanno collaborato con esperti per ottimizzare i flussi di lavoro, riducendo il tempo lavorativo all’80% senza modificare gli stipendi. Il processo ha incluso l’eliminazione di riunioni non necessarie e la raccolta di feedback sul benessere mentale dei lavoratori.

Dopo sei mesi, i partecipanti hanno riportato un incremento della produttività, una salute migliore e soddisfazione nel lavoro, in confronto a un gruppo di aziende che non ha adottato la settimana corta. I risultati hanno mostrato anche una diminuzione del burnout e un miglioramento nella qualità del sonno, suggerendo che una migliore gestione del tempo può diminuire la fatica e aumentare l’efficienza.

I timori riguardo all’intensificazione del lavoro si sono rivelati infondati: gli studi non hanno evidenziato un aumento significativo dello stress. Infine, va notato che il 90% delle aziende coinvolte ha scelto di mantenere il nuovo schema lavorativo, manifestando così una chiara preferenza verso l’orario ridotto.