10.7 C
Roma
lunedì – 24 Novembre 2025
Economia

Settimana economica in Giappone e Usa

Da stranotizie
Settimana economica in Giappone e Usa

La settimana appena iniziata si preannuncia particolare per i mercati finanziari, a causa di un calendario costellato di festività che potrebbe tradursi in volumi ridotti nei giorni a venire. In Giappone le borse sono rimaste chiuse, mentre negli Stati Uniti l’attenzione sarà rivolta alla festa del Ringraziamento, con Wall Street che resterà chiusa giovedì e il giorno successivo ci sarà una chiusura anticipata in occasione del Black Friday.

Prima della chiusura, gli Stati Uniti offriranno due indicazioni di peso: le vendite al dettaglio di settembre e l’indice di fiducia dei consumatori di novembre. Questi dati saranno fondamentali per capire lo stato di salute dei consumi e le aspettative sul prossimo futuro.

In Europa, l’attenzione si sposterà sui numeri definitivi del PIL del terzo trimestre delle principali economie dell’area euro. I dettagli meritano un esame più attento, in particolare per quanto riguarda le esportazioni e l’impatto dei dazi internazionali sul commercio estero.

La settimana inizia con la chiusura dei mercati in Giappone e l’indice IFO sulla fiducia degli imprenditori in Germania. Martedì sono attese le vendite al dettaglio e i prezzi alla produzione negli USA, mentre mercoledì saranno pubblicati i sussidi di disoccupazione e gli ordini di beni durevoli. Giovedì verranno pubblicati i verbali della riunione della BCE e venerdì i primi numeri sull’inflazione di novembre per Francia, Spagna, Italia e Germania.

Articolo precedente
Licenziamento Pam, Pd Siena chiede reintegro lavoratore
Articolo successivo
Parcheggio a Roma, polemiche in piazza Americo Capponi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.