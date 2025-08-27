Settimana dello Sport e Cultura a Veglie: emozioni da non perdere

A Veglie si prepara a dare il via alla 32ª edizione della “Settimana dello Sport, Spettacolo e Cultura”, organizzata da Pompilio Rollo con il patrocinio del Comune. L’evento si svolgerà in Piazza Ferrari e si prospetta come un’importante occasione di intrattenimento, attrattiva per un pubblico vasto e variegato.

Le attività inizieranno il 30 agosto alle 20.30 con la “CORRIDA”, presentata da Piero Ciakky e Federica Dell’Anna, promettendo una serata all’insegna di risate, musica e cabaret. Il programma prosegue nei giorni successivi, il 6 e 7 settembre.

Il 6 settembre si terrà il “PREMIO SARMI”, un riconoscimento per le Eccellenze Vegliesi in vari settori, tra cui imprenditoria, medicina e cultura. La serata vedrà la presenza di autorità e ospiti speciali, tra cui il Generale di Corpo d’Armata Antonio Pietro Marzo. Dopo la cerimonia di premiazione, si esibiranno “I Malfattori”.

La manifestazione si concluderà il 7 settembre con l’evento “Stelle Vegliesi al Merito Sportivo”, che premia gli atleti locali che hanno raggiunto risultati di rilievo. Tra i presenti, ci sarà il Direttore Sportivo del Lecce, Stefano Trinchera. La conclusione della settimana sarà allietata da un concerto del gruppo “ALLA BUA”, noto per i suoi suoni originali del Salento.

Le serate saranno presentate da Manuela Sparapano ed Enrica Frassanito. Gli eventi si terranno nella suggestiva cornice di Piazza Enzo Ferrari. L’appuntamento è quindi fissato per il 30 agosto e il weekend del 6 e 7 settembre, a partire dalle 20.30.