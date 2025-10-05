Settimana della Salute Mentale in Liguria: eventi e iniziative

Dal 9 al 12 ottobre, i Lions Clubs della III Circoscrizione promuovono la Settimana della Salute Mentale e del Benessere. Questa iniziativa è parte di un progetto mondiale di Lions Clubs International, in cui tutti i soci si uniscono per sensibilizzare sull’importanza della salute mentale.

L’obiettivo è informare le comunità riguardo al benessere psicologico, combattere lo stigma associato ai disturbi mentali e promuovere la prevenzione. Ci saranno attività gratuite, momenti di confronto e incontri aperti al pubblico. L’evento principale si terrà il 9 ottobre a Pratozanino, con il titolo “Oltre al muro: salute mentale, memoria e futuro”. Questo incontro, organizzato dal Lions Club Arenzano Cogoleto, vedrà la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali, per riflettere su passato, presente e futuro della salute mentale, considerando sia la memoria storica che le nuove modalità di cura e inclusione.

Durante la settimana sono previsti vari eventi nelle sedi dei Club, da Arenzano ad Andora. Tra le attività: screening sanitari il 9 ottobre a cura del L.C. Spotorno Noli Bergeggi; un convegno, “Neuroscienza e Pazzia”, il 10 ottobre del L.C. Savona Priamar; un incontro sul “peso invisibile: aspetto psicologico del tumore” il 10 ottobre del L.C. Alassio Baia del Sole; screening per la prevenzione dell’Alzheimer il 11 ottobre dal L.C. Savona Torretta; e una camminata per la prevenzione dell’Alzheimer sempre l’11 ottobre.

La salute mentale è una delle nuove cause globali dei Lions Clubs International, che promuove progetti per il benessere psicologico e l’inclusione sociale. La III Circoscrizione partecipa a questa iniziativa con un programma rigoroso, convinta che la salute mentale sia un diritto essenziale e una questione di responsabilità collettiva.