Settimana della Salute Mentale in Italia: Un Evento di Cura

Si è svolta una vivace sfilata intitolata “Marco Cavallo e le Panchine Parlanti”, organizzata dalla Cooperativa Centro Sociale Papa Giovanni XXIII in occasione della Settimana della Salute Mentale. Il corteo, che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di persone, è partito da via Emilia San Pietro e si è concluso in Piazza Fontanesi.

In testa al corteo era presente Marco Cavallo, la famosa statua blu realizzata nel manicomio di Trieste, simbolo della battaglia per i diritti nel campo della salute mentale. Durante l’evento, sono state presentate le Panchine Parlanti, iniziativa della cooperativa pensata per sensibilizzare la comunità sulle problematiche legate alla cura mentale. Queste panchine fungono da spazi di ascolto e condivisione, dove utenti, operatori e familiari possono raccontare le loro esperienze.

La vicepresidente della cooperativa, Alessia Pesci, ha sottolineato l’importanza di tre parole chiave: voce, cittadinanza e cura. “Voce” rappresenta il diritto di essere ascoltati, “cittadinanza” indica la partecipazione attiva nelle comunità, e “cura” simboleggia la restituzione di diritti e dignità, contro lo stigma che grava su queste persone.

Durante l’inaugurazione, era presente anche il sindaco Massari, insieme agli assessori Mietto e Rabitti. Massari ha evidenziato l’importanza di ricordare che esistono persone vulnerabili che necessitano di attenzione e supporto. Ha affermato che per gli amministratori è fondamentale non dimenticare i diritti e le necessità dei più fragili.