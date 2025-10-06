Settimana della Salute Mentale a Todi: eventi e benessere

In occasione della settimana mondiale dedicata alla salute mentale e al benessere, il Lions Club di Todi ha organizzato un evento per venerdì 10 ottobre alle ore 20. Grazie all’impegno del presidente Rinaldo Bico e alla disponibilità del socio Giovanni Dominici, la serata prevede un apericena offerto dal Club, seguita da una conversazione sul tema della salute mentale.

Il dottor Giovanni Dominici discuterà con lo psicologo Federico Venceslai, invitando il pubblico a partecipare con domande e interventi. L’evento si terrà presso il Bar Forno Biondini e Gramaccia, situato in Via del Crocifisso 31.

I Lions e i Leo si dedicano a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della salute mentale e del benessere, con l’obiettivo di educare e supportare le comunità, promuovendo un cambiamento positivo.