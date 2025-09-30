Settimana del Lavoro a Pavia: opportunità e innovazione

La Provincia di Pavia annuncia la “Settimana del Lavoro 2025”, un evento che si terrà dal 8 al 10 ottobre a Pavia e Voghera. Questa iniziativa mira a creare occasioni di incontro tra istituzioni, aziende, cittadini e agenzie per il lavoro, con l’obiettivo di promuovere l’occupazione e valorizzare le competenze in un mercato del lavoro in continua evoluzione.
Durante i tre giorni, si svolgeranno colloqui con aziende locali che offrono oltre 100 posizioni aperte. I partecipanti potranno scoprire opportunità di lavoro e presentare le proprie candidature. Gli eventi includeranno momenti istituzionali, presentazioni di nuovi strumenti e servizi, e Career Day, dove si potranno esplorare le realtà produttive del territorio.
La Settimana del Lavoro offre anche l’opportunità di discutere le politiche attive promosse dalla Provincia, con un focus su progetti innovativi volti a rendere il lavoro più inclusivo. Particolare attenzione sarà riservata ai giovani, alle persone con disabilità e a chi cerca nuove opportunità di crescita.
L’evento è gratuito e aperto a tutti: cittadini, studenti, lavoratori e imprese sono invitati a partecipare e scoprire le possibilità disponibili nel territorio pavese.
Programma:
Mercoledì 8 ottobre – Pavia
Sala dell’Annunciata
- 10:00 – Apertura istituzionale
- 10:30 – Presentazione nuovo portale di reclutamento
- 11:00 – Presentazione report mercato del lavoro
- 11:30 – Progetti territoriali della Provincia
- 14:30 – Presentazione progetto disabilità
- 15:00 – Presentazione progetto S-Volta
Giardini Malaspina
- 9:30 – 17:00 – Incontri con le Agenzie per il Lavoro
Uffici Piazza Petrarca 2
- 14:00 – 17:30 – Career Day con aziende del territorio
Giovedì 9 ottobre – Pavia
Uffici Piazza Petrarca 2
- 9:00 – 17:00 – Career Day con aziende
Venerdì 10 ottobre – Voghera
Centro per l’Impiego, via G. Plana, 66
- 10:00 – 12:00 – Inaugurazione nuova sede
- 9:00 – 12:30 – Career Day con aziende del territorio