Settimana del Lavoro a Pavia: opportunità e innovazione

La Provincia di Pavia annuncia la “Settimana del Lavoro 2025”, un evento che si terrà dal 8 al 10 ottobre a Pavia e Voghera. Questa iniziativa mira a creare occasioni di incontro tra istituzioni, aziende, cittadini e agenzie per il lavoro, con l’obiettivo di promuovere l’occupazione e valorizzare le competenze in un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Durante i tre giorni, si svolgeranno colloqui con aziende locali che offrono oltre 100 posizioni aperte. I partecipanti potranno scoprire opportunità di lavoro e presentare le proprie candidature. Gli eventi includeranno momenti istituzionali, presentazioni di nuovi strumenti e servizi, e Career Day, dove si potranno esplorare le realtà produttive del territorio.

La Settimana del Lavoro offre anche l’opportunità di discutere le politiche attive promosse dalla Provincia, con un focus su progetti innovativi volti a rendere il lavoro più inclusivo. Particolare attenzione sarà riservata ai giovani, alle persone con disabilità e a chi cerca nuove opportunità di crescita.

L’evento è gratuito e aperto a tutti: cittadini, studenti, lavoratori e imprese sono invitati a partecipare e scoprire le possibilità disponibili nel territorio pavese.

Programma:

Mercoledì 8 ottobre – Pavia

Sala dell’Annunciata

10:00 – Apertura istituzionale

10:30 – Presentazione nuovo portale di reclutamento

11:00 – Presentazione report mercato del lavoro

11:30 – Progetti territoriali della Provincia

14:30 – Presentazione progetto disabilità

15:00 – Presentazione progetto S-Volta

Giardini Malaspina

Giardini Malaspina 9:30 – 17:00 – Incontri con le Agenzie per il Lavoro

Uffici Piazza Petrarca 2

Uffici Piazza Petrarca 2 14:00 – 17:30 – Career Day con aziende del territorio

Giovedì 9 ottobre – Pavia

Uffici Piazza Petrarca 2

9:00 – 17:00 – Career Day con aziende

Venerdì 10 ottobre – Voghera

Centro per l’Impiego, via G. Plana, 66