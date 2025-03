Settimana del cervello, Campitiello: “Il nostro principale motore d’azione”

Parlare della salute del cervello è fondamentale e considerarla nell’ambito del concetto di ‘One Health’ implica attenzione fin dai primi mille giorni di vita, poiché il cervello è essenziale per le nostre azioni. La salute non riguarda solo il benessere fisico, ma include anche quello psichico, come sottolinea l’Organizzazione mondiale della Sanità, evidenziando l’importanza di un approccio globale. Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento del ministero della Salute, ha espresso questo concetto durante il convegno ‘One Brain One Health: un primo bilancio della Strategia Italiana per la Salute del Cervello 2024-2031’, promosso dalla Società italiana di Neurologia.

Campitiello ha enfatizzato l’importanza della salute mentale, citando la creazione del ‘Tavolo della Salute mentale’, che sta aggiornando il ‘Piano nazionale della salute mentale’, e i fondi che il Governo ha dedicato alla salute del cervello, come il rifinanziamento per l’Alzheimer e le demenze. È necessario un cambio di prospettiva affinché il Governo e il legislatore affrontino la salute del cervello in modo integrato, prestando attenzione alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla cura. Un cervello sano contribuisce al benessere dell’intero organismo.

Inoltre, Campitiello ha menzionato uno studio britannico che sottolinea l’importanza della salute emotiva tra gli aspetti dell’umanizzazione della cura. L’approccio emotivo è cruciale non solo per una diagnosi anticipata, ma anche per una terapia tempestiva e per favorire l’adesione alla prevenzione terziaria, che potrebbe rappresentare una svolta per il futuro.