Settimana cruciale per l’economia europea e USA in arrivo

L’agenda macroeconomica dal 1° al 5 settembre 2025 presenta una serie di importanti eventi economici che interesseranno le principali economie europee e gli Stati Uniti.

Lunedì 1 settembre si focalizzerà sui PMI manifatturieri di Australia, Giappone, Cina, Spagna, Italia, Germania, area euro e Regno Unito. In Italia e Europa verranno pubblicati anche i dati sulla disoccupazione di luglio, mentre Wall Street rimarrà chiusa per festività.

Martedì 2 settembre l’attenzione si sposterà sulla Spagna, con il tasso di disoccupazione di agosto, e sull’Italia, dove saranno rilasciati i prezzi alla produzione di luglio. Per l’area euro è previsto il dato sull’inflazione di agosto, che risulta cruciale per le decisioni future della BCE. Nel pomeriggio, si riportano i dati PMI e ISM manifatturiero degli Stati Uniti.

Mercoledì 3 settembre ci saranno aggiornamenti sui PMI dei servizi e compositi di vari paesi. L’Australia pubblicherà i dati sul PIL del secondo trimestre. In Europa si attende la lettura dei prezzi alla produzione di luglio e negli Stati Uniti verranno diffusi i dati su beni durevoli, ordinativi alle fabbriche e le nuove offerte di lavoro JOLTS.

Giovedì 4 settembre la giornata inizierà con la bilancia commerciale australiana, seguita dalle vendite al dettaglio dell’area euro. Nel pomeriggio, gli Stati Uniti pubblicheranno dati chiave, tra cui il report ADP sull’occupazione di agosto e le nuove richieste di sussidi di disoccupazione.

Infine, venerdì 5 settembre il Giappone fornirà dati sui consumi delle famiglie di luglio, mentre in Europa si attenderanno le vendite al dettaglio italiane, gli ordini tedeschi, la bilancia francese e il PIL dell’area euro del secondo trimestre. Negli Stati Uniti, sono previsti i dati più attesi del mese: le Non-Farm Payrolls, il tasso di disoccupazione e i salari medi orari.