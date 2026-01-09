12.7 C
Settimana corta in Italia, innovazione sociale in Luxottica

Da stranotizie
Settimana corta in Italia, innovazione sociale in Luxottica

La settimana lavorativa di 4 giorni è stata introdotta nel sito produttivo di EssilorLuxottica a Lauriano, diventando il primo stabilimento del gruppo a sperimentare questo modello per l’intero organico. L’obiettivo è migliorare il benessere e la produttività dei lavoratori. Il progetto, che coinvolge circa 1.200 dipendenti, prevede il venerdì come giorno aggiuntivo di riposo senza riduzioni di stipendio.

Il modello è stato applicato dopo un percorso sperimentale iniziato in diversi reparti aziendali, che ha mostrato risultati positivi in termini di efficienza, sostenibilità e riduzione degli infortuni. L’assenteismo è calato e la gestione delle presenze è diventata più agile.

La scelta di EssilorLuxottica fa parte di una strategia di innovazione gestionale e sostenibilità organizzativa, che prevede anche un premio di qualità fino a 350 euro legato agli obiettivi, un piano per la produzione di componenti per dispositivi wearable e nuovi indicatori di performance.

Il caso Luxottica rappresenta un’eccellenza rara nel panorama italiano, dove la settimana corta resta un modello sperimentale ancora poco diffuso. Tuttavia, il modello Time4You di Luxottica ha già raggiunto oltre 3.500 addetti e si è affermato come formula stabile e pianificata.

La settimana corta in Luxottica potrebbe diventare un benchmark anche per altri settori manifatturieri, grazie ai suoi pilastri di sperimentazione graduale, flessibilità organizzativa e visione condivisa tra imprese e lavoratori. La trasformazione organizzativa nel settore manifatturiero potrebbe rappresentare un cambio di paradigma, con l’obiettivo di creare ambienti professionali in cui benessere e performance possano crescere insieme.

