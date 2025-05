Settimana Amazon: Offerte Imperdibili per Tutti i Giorni

Amazon annuncia la “Settimana dei prodotti per tutti i giorni”, un’iniziativa con offerte su migliaia di articoli essenziali per la casa, che inizierà mercoledì 21 maggio e terminerà il martedì 27 maggio. Durante questi sette giorni, gli utenti potranno usufruire di sconti fino al 35% su una vasta selezione di prodotti, suddivisi in diverse categorie tra cui Alimentari, Bellezza e Salute.

Le promozioni comprenderanno migliaia di articoli, con alcune “Offerte da non perdere” caratterizzate da sconti particolarmente vantaggiosi. Per i prodotti idonei, è possibile optare per la Consegna in giornata, disponibile in oltre 230 codici postali di città come Milano, Roma e Torino.

Amazon offre anche la possibilità di attivare una prova gratuita di Amazon Prime per 30 giorni, permettendo l’accesso a sconti esclusivi. Alla scadenza del periodo di prova, gli utenti possono continuare il servizio a 4,99 euro al mese o 49,99 euro annui.

L’iniziativa mira a incentivare l’acquisto di prodotti normalmente reperibili nei supermercati, includendo sconti su alimenti freschi e articoli per la casa. La consegna della spesa è disponibile in aree selezionate, con opzioni di consegna rapida per i membri Prime. Gli utenti possono anche programmare ordini settimanali per rendere Amazon un punto di riferimento per la spesa quotidiana.

