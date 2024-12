Settima Giornata di Crescita per Piazza Affari: Stellantis in Ripresa con un +2%

La Borsa di Milano apre con un incremento dello 0,30%, segnando la settima seduta consecutiva in rialzo. Il bilancio settimanale mostra un guadagno del 3,88%, in linea con l’indice di Francoforte. Il principale motore di questa crescita è l’aspettativa di un possibile taglio dei tassi da parte della BCE previsto per giovedì. Anche il Cac40 di Parigi segue un trend positivo, con un aumento dell’1,35% nonostante la crisi di governo in corso.

In riferimento all’andamento dei titoli di Stato, lo spread Btp/Bund è sceso ai minimi da tre anni, registrando un valore di 108 punti base, per poi aprire oggi a 110. Il rendimento del Btp decennale è attualmente fissato al 3,20%. Si evidenzia anche una riduzione del differenziale con i titoli francesi a 32 punti base, segnando un miglioramento rispetto ai circa 120 punti base di un anno fa. I titoli spagnoli presentano un rendimento inferiore a quello francese di 12 punti base.

In Borsa, la vivacità del settore bancario continua, in particolare grazie all’offerta di Unicredit per l’acquisizione di Banco Bpm, che ha spinto l’indice del settore a guadagnare un +7% a Milano. Nella settimana Unicredit ha ottenuto buone performance, arrivando a +8%; ieri il titolo ha registrato un +5% dopo che il vicepremier Antonio Tajani ha affermato che non ci sono condizioni per applicare il Golden power su un’eventuale acquisizione di Banco Bpm. Tuttavia, il collega Matteo Salvini ha espresso opinioni diverse, sottolineando che spetta al ministro dell’Economia decidere in merito.

Stellantis ha visto un recupero in Borsa, con il titolo che ha superato i valori precedenti alle dimissioni di Tavares, guadagnando il 2,37% oggi. Gli investitori sono stati rassicurati dalla conferma degli obiettivi economici per il 2024 da parte del direttore finanziario dell’azienda, nonostante un calo del 37% dall’inizio dell’anno.

Infine, sul fronte delle criptovalute, il Bitcoin ha oscillato, superando brevemente la soglia psicologica di 100.000 dollari per tornare oggi a circa 98.000 dollari, segnando una variazione giornaliera del -4% ma un incremento del 130% dall’inizio dell’anno.