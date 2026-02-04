Setterosa battuto in semifinale: sfida con la Grecia per il bronzo

Nella semifinale di Madeira, il Setterosa è stato sconfitto dalla campione in carica Olanda con un punteggio di 8-4. Il ct Carlo Silipo ha riconosciuto che, nonostante l’impegno e una difesa solida, l’attacco ha deluso, producendo poco in fase offensiva. L’Italia ha chiuso la partita con solo 4 gol, un risultato che segna il passo dopo prestazioni migliori nei turni precedenti.

Nell’altra semifinale, l’Ungheria ha ottenuto la rivincita sulla Grecia, superandola ai rigori dopo un pareggio di 8-8 nei tempi regolamentari. Le parate decisive di Golopencza, subentrata al portiere titolare, hanno permesso all’Ungheria di vincere 12-11.

L’Italia, che finora aveva conosciuto una sola sconfitta, proprio quella contro la Grecia, avrà l’opportunità di rifarsi giovedì, affrontando nuovamente la nazionale ellenica alle 18:15 per una medaglia, mentre la finale per il titolo è prevista alle 20:15. L’inizio del match contro l’Olanda è stato scattante, portando subito un vantaggio di 5-1. Nonostante i tentativi del Setterosa di recuperare, la mira imprecisa ha impedito un epilogo diverso.

Le due squadre, Olanda e Italia, sono storicamente tra le più forti del continente, con un ricco palmarès di medaglie. La vincente di giovedì potrà proseguire la propria strada verso il podio, sperando in un esito favorevole rispetto agli incontri precedenti.