Settembre tra zombie e misteri: novità dalle serie TV europee

Settembre si preannuncia ricco di novità per gli amanti delle serie tv, con molteplici ritorni e debutti attesi. Paramount+ lancerà la terza stagione di Tulsa King, dove Sylvester Stallone riprende il ruolo di Dwight Manfredi. Su Netflix, torna Jenna Ortega con la seconda parte della seconda stagione di Mercoledì, la serie di Tim Burton. Apple TV+ propone la quarta stagione di The Morning Show, con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, mentre su Sky debutterà la terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon, lo spin-off dedicato a Daryl.

Disney+ riporta in scena gli inquilini di Arconia con la quinta stagione di Only Murders in the Building. Inoltre, Netflix lancia la seconda stagione del mockumentary polacco 1670.

Le nuove uscite iniziano il 3 settembre con Mercoledì. La serie si concentra sulle avventure di Mercoledì Addams nella scuola Nevermore Academy, riscuotendo un grande successo in precedenza. Il 9 settembre, debutta Las Muertas, ispirata a una storia vera sulle sorelle González Valenzuela, note per i loro crimini negli anni ’60 in Messico.

Il 17 settembre è la volta di 1670, che narra le disavventure di un nobile polacco del XVII secolo. Venerdì 19 settembre, Il rifugio atomico presenta miliardari in un bunker di lusso durante una crisi mondiale. Sempre lo stesso giorno, arriva Haunted Hotel, una serie animata su una madre single e il suo hotel infestato.

Il 25 settembre, Alice in Borderland torna con nuove avventure, mentre House of Guinness esplora l’eredità della famiglia Guinness nel XIX secolo.

Sky e Now offrono la terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon il 8 settembre, seguita dal drammatico The Pitt il 24 settembre. Disney+ conclude il mese con Only Murders in the Building il 9 settembre e Chad Powers il 30 settembre, mentre Apple TV+ presenta The Morning Show e The Savant a metà settembre.