Settembre sportivo in Riviera: eventi che attirano turisti

Settembre si rivela un mese d’oro per la Riviera, grazie a una serie di eventi sportivi che attraggono visitatori in questo finale d’estate. Roberta Frisoni, assessora regionale allo sport e al turismo, spiega che il lavoro di valorizzazione delle opportunità sportive ha dato buoni risultati, rendendo la Riviera sempre più attrattiva non solo in estate.

Diversi eventi recenti testimoniano questo successo. Alla fine di agosto, l’Internazionale di Beach Tennis a Cervia ha visto la partecipazione di oltre 140 coppie provenienti da più di venti paesi. Nella prima settimana di settembre, Cesenatico ha ospitato i Mondiali di Beach Tennis, con più di mille atleti in rappresentanza di ventiquattro nazioni. Queste manifestazioni offrono una grande visibilità a livello internazionale.

L’affluenza turistica è in aumento, specialmente nel cicloturismo. L’Italian Bike Festival a Misano ha registrato oltre 63mila visitatori, mille arrivi in bicicletta e più di 25mila test ride, segnalando un notevole interesse per le attività ciclistiche. La Riviera sta così costruendo un’offerta cicloturistica sempre più ampia.

Tra gli eventi imminenti c’è il Gran Premio di MotoGP di San Marino e Riviera di Rimini, che punta a replicare il successo dell’anno precedente, quando furono oltre 163mila gli spettatori. Anche gli eventi collaterali sono decisivi per attrarre pubblico.

Il calendario prosegue con l’Ironman 2025 a Cervia e Dominate the Water a Cattolica, insieme a numerose iniziative locali. Nonostante una stagione estiva variabile, gli eventi sportivi si rivelano essenziali per diversificare l’offerta turistica.

Infine, la riqualificazione degli impianti sportivi rientra nella strategia turistica della regione, facendo della Sport Valley un territorio d’eccellenza per eventi sportivi. Si continua a investire anche nelle aree montane e nel miglioramento delle strutture esistenti.