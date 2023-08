Settembre: quando torneranno Amici, Uomini & Donne e Tu Si Que Vales

Settembre 2023 è alle porte e Maria De Filippi è pronta a tornare col suo tris di programmi collaudati: Amici, Uomini & Donne e Tu Si Que Vales.

Amici 23, da domenica 17 settembre

Amici tornerà con la sua 23esima edizione e molte novità a partire dall’addio di Arisa dal cast dei professori. La cantante tornerà in Rai dove la vedremo in giuria a The Voice Kids e poi tenterà la carta Festival di Sanremo. Amadeus l’arruolerà nei Big? Anche Raimondo Todaro potrebbe lasciare, come vociferato, anche se lui per adesso ha dichiarato:

“Ho letto i vari articoli usciti. La verità è che io non ho mai sentito nessuno. In Rai non mi ha mai chiamato nessuno. Questo è giusto dirlo. Un amico che lavora ancora lì e che ha letto gli articoli mi ha chiesto, ma gli ho detto che non era vero nulla. Se Maria ha piacere di continuare a lavorare con me, sono ben felice perché dove sto mi trovo bene. Tutto qua. Non ci sono grosse news da dire o da dare”.

Uomini & Donne, da lunedì 18 settembre

Uomini & Donne tornerà lunedì 18 (le registrazioni, invece, prenderanno il via questo giovedì 24 agosto). Quella che vedremo sarà la 28esima edizione. Al contrario di Amici, qua ci saranno poche novità. Confermata anche Tina Cipollari, nonostante le nuove direttive di Pier Silvio Berlusconi.

“Buongiorno a tutti” – le parole di Tina Cipollari – “Stanca e annoiata da qualche mese di leggere dappertutto ‘Tina troppo trash’, ‘Pier Silvio caccia Tina’, ‘Tina fuori da Uomini e Donne’, ‘Mediaset decide di dare un taglio all’opinionista di Maria De Filippi’. Volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute, di licenziamenti o di rimproveri mai avvenuti, che purtroppo per loro anche quest’anno mi ritroveranno seduta al mio solito posto. E vi dirò di più. Talmente che mi hanno esasperata a leggere tutte queste fake news che sarò più carica e pungente delle edizioni passate. Guai a chi parla, specialmente a sproposito. Buona estate a tutti, e un caro saluto a Pier Silvio”.

Tu Si Que Vales, da sabato 23 settembre

L’ultima trasmissione mariana a tornare in onda sarà Tu Si Que Vales che si scontrerà con la nuova edizione di Ballando Con Le Stelle. Le registrazioni sono già iniziate.