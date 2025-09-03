23.9 C
Settembre in Marmilla: eventi di cultura e devozione

Settembre inizia nella Marmilla con eventi culturali e religiosi che coinvolgono diverse località. Villaverde, Usellus e Pompu si preparano a festeggiare con una serie di iniziative.

A Villaverde, il primo venerdì di settembre si concentra su letteratura e teatro. Alle 17:30, nel bosco di Mitza Margiani, si svolgerà il secondo incontro della rassegna “Parole nel bosco”, con Eleonora Carta che presenterà “I giorni del corvo”. In serata, alle 21:30, piazza Renzo Lampis ospiterà la ventottesima edizione del festival “Girovagando”, con lo spettacolo di teatro multidisciplinare “La rivolta della bellezza” a cura di Antagon TheaterAktion. Martedì, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, si terrà un workshop sempre nel bosco.

Usellus celebra Santa Maria con quattro giorni di festeggiamenti organizzati dal comitato locale e dal Comune. Venerdì inizia con attività per bambini e giovani: laboratorio creativo, giochi e concerti con la cover band “Duckies Band” e DJ Ale Zeta. Sabato include una processione e messa, seguite dal concerto dei Bertas e DJ set. Domenica si apre con una messa nella chiesetta, seguita dalla processione di rientro del simulacro, che culminerà con fuochi d’artificio. Lunedì si conclude con una processione e messa solenne.

Anche Pompu celebra Santa Maria con un programma di festa. Sabato sera, ci sarà un trio di danza e DJ set presso la locanda del comitato. Domenica pomeriggio si svolgerà una partita tra scapoli e ammogliati, seguita dallo spettacolo degli Armonia Sarda in serata. Lunedì presenta una processione e messa solenne, con uno show di DJ set riconosciuto. Martedì avrà un altro momento di festa con una processione e messa.

