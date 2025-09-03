Settembre in città: Firenze celebra la cultura locale

Firenze è pronta ad accogliere “Settembre in città. Le Associazioni per la cultura”, una nuova manifestazione organizzata dal Centro Associazioni Culturali Fiorentine. Questo evento, che si svolgerà fino al 30 settembre, prevede 41 iniziative culturali.

L’inaugurazione si terrà il 4 settembre, alle ore 21, presso il Teatro di Rifredi, in collaborazione con la Fondazione Teatro della Toscana. La Compagnia delle Seggiole proporrà uno spettacolo dal titolo “Inquieto sia il Genio. Vite e opere di Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti”, scritto da Riccardo Ventrella. Questo racconto, approfondito e coinvolgente, mescola parole e immagini per esplorare la ricchezza umana, artistica e spirituale di due dei più grandi artisti della storia. Lo spettacolo seguirà il percorso di Leonardo e Michelangelo, attraversando luoghi come Firenze, Milano, Roma e la Francia, e toccherà temi come le opere realizzate, i progetti mai completati, le solitudini e i conflitti interiori.

“Settembre in città” è parte dell’Estate Fiorentina, un’iniziativa promossa dal Comune di Firenze, che beneficia della collaborazione con Cesvot e del supporto della Fondazione Cr Firenze, oltre alla sponsorizzazione tecnica di Unicoop Firenze.

Inoltre, dal 3 al 17 ottobre si svolgerà la XI edizione del Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine, con 21 eventi in programma.