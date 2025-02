Settembre: Il Finalista di Sanremo Giovani di Questa Sera

Andrea Settembre, napoletano classe 2001, è una delle nuove promesse della musica italiana e partecipa a Sanremo 2025. Ha iniziato la sua carriera musicale a soli 10 anni, partecipando al programma “Io Canto”. Successivamente, nel 2019, ha preso parte a The Voice of Italy entrando nella squadra di Gigi D’Alessio e, nel 2023, ha raggiunto le semifinali di X Factor con il brano inedito “Lacrime”, presentato nella squadra di Dargen D’Amico.

Settembre si esibirà a Sanremo con il brano “Vertebre”, che ha riscosso un grande successo sui social, diventando virale su TikTok e accumulando oltre 100.000 streaming su Spotify nel suo primo giorno di uscita. In un’intervista alla Rai, il giovane artista ha dichiarato che salire sul palco dell’Ariston era un sogno che coltivava sin da piccolo, descrivendo la sua musica come un riflesso delle sue emozioni e delle esperienze vissute. Ha anche condiviso la sua visione sulla sua generazione, definendola fragile e piena di sogni, dove molti si sentono persi e cercano la forza per rialzarsi.

O indipendentemente dal risultato di Sanremo, Settembre ha già programmato importanti concerti, tra cui l’8 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma e l’11 aprile alla Casa della Musica di Napoli. Il suo futuro artistico appare promettente e ricco di opportunità.