Vacanze a Settembre: è questo il periodo migliore per andare a Ponza

Indubbiamente è settembre il mese migliore per recarsi a Ponza, anche in questo periodo della stagione, infatti, l’isola laziale è una delle destinazioni ideali per chi cerca una vacanza rilassante e divertente. Il database di Ferryfinder conferma che anche per questo 2024 un gran numero di turisti sceglie Ponza come meta privilegiata:

“Le prenotazioni dei traghetti per Ponza, per quanto riguarda il mese di settembre, fanno registrare numeri ottimi, persino superiori all’anno 2023 che già di per sé si è rivelato ottimo. Ad oggi sono disponibili biglietti per tutte rotte che portano all’isola e, salvo sorprese, lo saranno per le prossime due settimane”

Perchè è meglio arrivare a Ponza a Settembre

Sono diversi i motivi che dovrebbero invogliare i viaggiatori a visitare Ponza nel mese di Settembre, il primo è ovviamente la minor presenza di turisti. L’isola, sempre affollata durante tutti i mesi caldi dell’anno, a Settembre e ad Ottobre è più accessibile, pur essendo ugualmente molto viva e offrendo le stesse attrazioni di Luglio ed Agosto.

Il secondo motivo per preferire la Ponza settembrina è il clima. Le annate particolarmente calde che si susseguono negli ultimi anni, decretano settembre come il mese migliore per andare al mare. Specialmente per quanto riguarda il mar Mediterraneo. Le temperature si mantengono comunque alte, ma non dovrebbero superare i 30 gradi e, specialmente di sera favoriscono il passeggio, il divertimento e soprattutto gli itinerari enogastronomici. Ponza è famosa nel mondo per il buon cibo isolano come i famosissimi spaghetti con la bottarga o alla granseola, il pesce spada e l’ottima pizza rustica.

Il terzo motivo, sempre legato al clima più mite, è la possibilità di trascorrere una vacanza attiva, sempre più popolare tra i turisti che visitano Ponza. Negli ultimi anni il comune di Ponza, infatti, ha puntato molto sul cicloturismo dotando l’isola di meravigliosi percorsi adatti ai ciclisti di ogni livello, dai più comodi e panoramici, fino a quelli più intensi adatti a sportivi più esperti. Ponza è ideale anche per gli amanti del trekking che qui troveranno sentieri panoramici meravigliosi. Le dimensioni di Ponza sono ideali per essere percorse senza l’uso di automobili. Infine sulla maggior parte dei traghetti per Ponza le biciclette viaggiano gratis ( o a un prezzo molto contenuto)

I traghetti costano meno, basta dare un’occhiata al sito Ferryfinder per rendersi conto che i prezzi dei biglietti sono molto inferiori rispetta settembre. Il biglietto del traghetto da San Felice del Circeo a Ponza nel mese di settembre, per una sola persona, costa 33,80 euro, circa il 20% in meno rispetto ad agosto.

Anche prezzi delle case sono più bassi. Gli alberghi, le numerose case vacanze e i B&B di Ponza offrono stanze a prezzi più vantaggiosi rispetto a Luglio e ad Agosto, loro non sanno ancora che Settembre è ancora altissima stagione, approfittatene ora, prima che se ne accorgano e adeguino i prezzi. Gli standard sono gli stessi di luglio ed agosto, inoltre a settembre e ad ottobre ci sono maggiori possibilità di scelta.

Palmarola: il bello di settembre

Quando ci si reca a Ponza per le vacanze le escursioni sull’isolotto di Palmarola sono da considerarsi obbligatorie. Settembre è il mese migliore per fare attività acquatiche su questa meravigliosa isola, inoltre i posti a bordo delle barche sono sempre disponibili e i prezzi sono anche più contenuti. Se andate a Ponza in settembre, dateci retta, andate a fare il bagno a Palmarola e non ve ne pentirete.

Altissima, alta o media stagione?

I cambiamenti climatici stanno trasformando le estati mediterranee e le abitudini dei turisti che scelgono di trascorrere le vacanze estive nelle numerose e rinomate località balneari come Ponza. ormai sono sempre più numerosi i turisti che evitano i mesi più caldi. le temperature troppo elevate possono essere un problema per molte categorie di viaggiatori, in particolare per le famiglie con bambini o persone anziani. Andare a Ponza quando il clima è più mite è sicuramente una decisione ragionevole, che renderà la vacanza molto più godibile sotto innumerevoli punti di vista. Il numero degli eventi e le attrazioni di Ponza sono le stesse di luglio e agosto, ma i posti disponibili sono senz’altro superiori e a prezzi più accessibili.

Siamo convinti che nel prossimo futuro, il periodo migliore per prendere le ferie diventerà quello precedente e successivo all’estate piena. Le grande aziende, inevitabilmente, inizieranno a modificare i piani ferie dei dipendenti, andando incontro alle nuove tendenze climatiche. Per quanto riguarda gli operatori turistici più lungimiranti dei luoghi più importanti, hanno già organizzato la stagione turistica prolungando i termini a settembre e persino ottobre.