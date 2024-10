Settebello, 6 mesi di squalifica e multa di 50.000 dollari per protesta a Parigi 2024

L’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics ha inflitto sei mesi di squalifica alla squadra di pallanuoto italiana, il Settebello, insieme a un’ammenda di 50.000 dollari, da versare entro il 15 gennaio 2025. Inoltre, è prevista una penale condizionata di ulteriori 50.000 dollari in caso di future infrazioni entro il 17 ottobre 2026. La decisione prende spunto dalla protesta contro un grave errore tecnico arbitrale durante i quarti di finale delle Olimpiadi di Parigi 2024, che hanno visto l’Italia eliminata dall’Ungheria. La squalifica decorre dal 17 ottobre.

Nei giorni successivi alla partita, la Federnuoto aveva presentato ricorsi, che però sono stati respinti. Tuttavia, la World Aquatics ha riconosciuto che l’azione di Francesco Condemi, coinvolto nell’incidente, non aveva evidenziato violenza o intenzionalità, rendendo quindi regolare la sua partecipazione. Condemi non è stato espulso nelle partite successive, compresi i match per il quinto e settimo posto. Di conseguenza, il gol di apertura del Settebello contro l’Ungheria era valido, e l’Italia avrebbe dovuto giocare senza il tempo penalizzante di quattro minuti, mentre gli ungheresi non avrebbero dovuto beneficiare del rigore assegnato per il punteggio di 4-2.

In questo contesto, la Federnuoto ha scelto di non fare ricorso, sottolineando l’importanza di migliorare gli strumenti tecnici a disposizione della giuria, al fine di evitare errori simili in futuro, che possono nuocere all’immagine della pallanuoto. La Federnuoto ha anche voluto esprimere gratitudine verso dirigenti, tecnici, atleti e staff per il lavoro svolto nel triennio 2021-2024. Durante questo periodo, la squadra ha ottenuto importanti successi, come due medaglie d’argento ai mondiali (a Budapest 2022 e Doha 2024), un bronzo agli europei (Zagabria 2024) e la vincita della World League per la prima volta nella sua storia. Questo percorso ha messo in evidenza le potenzialità della nazionale e le sue ambizioni future.