sette azioni per tutelare la salute

Dal riconoscimento del nesso tra cambiamenti climatici e salute all’adozione di un approccio globale integrato al problema fino a una maggiore solidarietà dei paesi per ridurre le emissioni e allo stanziamento di finanziamenti adeguati per studi interventistici. Queste sono solo alcune delle 7 azioni contenute nell’appello lanciato da Aspher (Associazione Europea delle Scuole di Sanità Pubblica), a cui afferiscono le 39 Scuole di Igiene e Medicina Preventiva attraverso la Società Italiana d’Igiene (SItI), in vista della giornata dedicata al tema “Climate change and Health” che si terrà nell’ambito della Cop28 in corso a Dubai.

I cambiamenti climatici rappresentano la più grande minaccia alla salute globale

La comunità degli igienisti della SItI ritiene che la conoscenza dei temi sugli effetti sanitari dei cambiamenti climatici e le relative misure di prevenzione siano ormai imprescindibili. Tra queste la sorveglianza delle zoonosi, le iniziative di “preparedness” per calamità naturali e pandemie, la prevenzione dei danni fisici delle ondate di calore – soprattutto nella popolazione anziana – l’esposizione agli inquinanti atmosferici, la disponibilità delle risorse idriche e la maturazione di una coscienza volta alla sostenibilità ambientale. “L’impatto dei cambiamenti climatici sulla salute è da considerarsi un’emergenza prioritaria e impellente”, sottolineano Roberta Siliquini, presidente della SItI, e Carlo Signorelli, presidente di Aspher. “È la più grande minaccia alla salute, alla pace e alla sicurezza globale, un amplificatore di crisi e un fattore rilevante per disuguaglianze sanitarie. Il continuo disaccordo e la procrastinazione non faranno altro che aggravare questa sfida planetaria, poiché è ben documentato che le popolazioni stanno già convivendo con gli effetti e subendo le conseguenze sanitarie dei cambiamenti climatici”.

I 7 punti per ridurre l’impatto del clima

La comunità dei membri delle Scuole di Sanità Pubblica richiama l’attenzione dei politici e dei cittadini su 7 punti specifici per ridurre l’impatto degli effetti dei cambiamenti climatici e proteggere la salute pubblica: