Seth Rogen sorprende a Venezia per la sua serie su Apple TV

Seth Rogen ha sorpreso tutti alla Mostra del Cinema di Venezia, dove è apparso senza film ufficialmente in programma. L’attore ha partecipato a conferenze stampa, sfilato sul red carpet e si è intrattenuto con fan e professionisti del settore. Intervistato da Adnkronos, Rogen ha rivelato di essere a Venezia per cercare location per la seconda stagione di “The Studio”, una serie comedy satirica di Apple TV+ da lui creata e interpretata.

Durante il festival, ha preso parte anche alla conferenza stampa del film “The Smashing Machine”, pur non essendo coinvolto nella produzione, e ha assistito alla première mondiale. Mentre Dwayne Johnson e Josh Safdie hanno ricevuto una standing ovation di 15 minuti, Rogen ha ripreso il momento con foto e video, partecipando attivamente con i fan. È stato addirittura soprannominato “The Snapping Machine” per il suo entusiasmo.

Rogen ha confermato il suo scopo a Venezia, dichiarando di essere lì per “scovare location” per la nuova stagione di “The Studio”, ma ha evitato di fornire ulteriori dettagli. La serie, che si concentra sulle sfide di un produttore cinematografico, ha ricevuto 23 nomination agli Emmy, e ha eguagliato il record di “The Bear” come commedia più candidata di sempre. Nonostante i riconoscimenti, ci sono anche critiche, come quelle di Tom Rothman, che ha descritto la serie come “meravigliosamente satirica” ma ha riservato giudizi negativi su altri aspetti.

In “The Studio”, Rogen interpreta Matt Remick, il nuovo capo dei Continental Studios, alle prese con un’industria cinematografica in crisi. Il cast include anche nomi noti come Catherine O’Hara e Bryan Cranston, e la serie è disponibile in streaming su Apple TV+.