Descrizione prodotto

Il set regalo di candele per donna contiene 8 tipi di fragranze: riso appiccicoso al mango, salvia al sale marino e legni marini, tè verde di osmanto, chiodi di garofano di mirtillo rosso, fiori d’arancio messicani, pompelmo dolce, whisky al caffè, lavanda. Riduci lo stress e rilassa il tuo corpo in estate.

La candela di soia brucia uniformemente fino alla fine. Quando la candela è pronta, puliscila e usala di nuovo per continuare a riciclare. Puoi riutilizzarlo per conservare alcuni dei tuoi oggetti preferiti come decorazioni. Ad esempio piante, piccoli soprammobili, chiavi o portagioie.

Il set di candele per aromaterapia estiva ha una confezione e un’etichetta uniche, alta qualità e aspetto elegante! Quando i tuoi amici, familiari e parenti riceveranno questo dono squisito, sicuramente metteranno un sorriso soddisfatto sui loro volti! Il set di candele profumate alla cera di soia è il regalo perfetto per Natale, San Valentino, festa della mamma, festa del papà, anniversario e compleanno.

Adatto a diverse scene. I set di candele per aromaterapia sono ottimi per cene, eventi sociali, vacanze, matrimoni e altro, aggiungendo un po’ di atmosfera e permettendoti di rilassarti in un’atmosfera accogliente.

Profumo meraviglioso e aromatico. Le candele accese per aromaterapia aiutano ad alleviare lo stress e creano un’atmosfera piacevole, soprattutto quando si fa un bagno rilassante, nessuna ragazza dirà di no a questa candela impostata a San Valentino o al suo compleanno.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 7.5 x 7.5 x 5.2 cm; 850 grammi

Produttore ‏ : ‎ Solartech

ASIN ‏ : ‎ B08Z3DN56X

Riferimento produttore ‏ : ‎ dceaefe7ec6fb64c0d9776b5a1f86cbf

Masterizzazione completa di lunga durata. Tempo di combustione della candela di cera di soia da 60 g: 15-20 ore/lattina. Le candele profumate portano una fragranza dolce e morbida, creando un’atmosfera piacevole e calmando la mente. Non importa per quanto tempo brucia, la fragranza non andrà persa.

