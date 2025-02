Set Professionale di Tagliaunghie in Acciaio Inossidabile per Unghie Spesse e Incarnite – Tronchesino Manicure e Pedicure Nero per Uomo e Donna

19,99€

Guadagnati la fiducia con la qualità e affronta le sfide con l’innovazione.

Insistiamo sempre nell’ascoltare le esigenze di bellezza e salute dei nostri clienti, in modo che ogni cliente possa avere prodotti di bellezza per pedicure a casa di qualità.

INXEN si concentra da decenni sulle unghie delle mani e dei piedi e si impegna a tenere ogni cliente lontano dai problemi delle unghie.

Se hai qualche problema con le unghie, non esitare a fidarti di noi. Scegli INXEN, scegli gli amici per sempre.

✔ 【Tagliaunghie professionali per unghie incarnite】: Questi tagliaunghie tagliano l’unghia in modo sicuro e alleviano facilmente il dolore dell’unghia incarnita. Il bordo della lama di 25 gradi si adatta all’arco dell’unghia, che taglia con precisione le unghie incarnite o briciole agli angoli senza farti male. Il bordo da 18 mm può penetrare in profondità nella paronichia, il nostro set per manicure e pedicure per tagliare facilmente i funghi incarniti e l’ difficile unghia spessa.

✔【Design raffinato a molla a doppia parete】: I nostri Le tronchesino unghie piedi professionali mantengono la vita primaverile e hanno una buona elasticità. (Nota * È possibile utilizzare solo una molla laterale durante l’utilizzo), Il nostro set per pedicure per unghie dei piedi spesse, le unghie dei piedi sono facili da tagliare. Non sollevare le molle su entrambi i lati contemporaneamente, poiché le molle fuoriescono e non possono essere utilizzate.

✔【Tagliaunghie ad ampia apertura】: il grande set di tagliaunghie include tagliaunghie con apertura a mascella larghezza 18 mm per unghie spesse, ergonomia e design unico della leva, sollevare la maniglia superiore,spostare la leva dalla parte posteriore alla parte anteriore, tagli senza molto sforzo e sta comodamente in mano. I tagliaunghie sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità, affilati e resistenti e non arrugginiscono.Perfetto per manicure e pedicure in bagno o in viaggio

✔【PORTATILE E PRATICO】: Questo kit professionale per la cura delle unghie e la manicure è realizzato in acciaio inossidabile chirurgico di alta qualità e lucidato. Il tagliaunghie, affilato e resistente, consente di tagliare senza sforzo anche le unghie più dure. Il set manicure è adatto sia per uomini che per donne ed è fornito con una custodia in pelle e una borsa in velluto, rendendolo molto leggero e portatile per l’uso in viaggio.

✔【Design con impugnatura ad ala imitazione antiscivolo in ABS】 : I nostri tagliaunghie sono inoltre dotati di impugnature morbide antiscivolo in ABS con un design a trama di piuma di uccello bionico. Non solo tiene conto dell’aspetto alla moda, ma aumenta anche notevolmente l’effetto antiscivolo. Le morbide impugnature del tagliaunghie hanno anche un design concavo per il comfort del pollice, ti permettono di goderti appieno il tuo tempo di manicure, che è alla moda e pratico.

✔【Grande kit unghie】: Il kit manicure e pedicure professionale 7-in-1 è composto da 7 strumenti,tra cui 1 x tagliaunghie per la cura dei piedi, 1 x tagliaunghie con ampia apertura a ganasce, 1 x lima per unghie, 1 x stecchino per la rimozione della pelle morta, 1 x spingi cuticole, 1 x leva unghie dei piedi e 1 x forbicine per unghie / forbicine per cuticole. Con questo set puoi soddisfare tutte le tue esigenze per quanto riguarda le unghie e le unghie dei piedi. Il set è anche un ottimo regalo.